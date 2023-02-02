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قائد شرطة باكستان: منفّذ تفجير مسجد بيشاور كان يرتدي "زي الشرطة"

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:38
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قال قائد الشرطة الباكستانية، الخميس، إن منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بمدينة بيشاور كان يرتدي "زي الشرطة".
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