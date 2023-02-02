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أوستن: لا نسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة في الفلبين

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:44
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لا تسعى للحصول على قواعد عسكرية دائمة في الفلبين.

وتأتي تصريحات أوستن عقب إعلان مانيلا وواشنطن في بيان مشترك، أن الفلبين سمحت للولايات المتحدة باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية على أراضيها.
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وزير الدفاع الأميركي

لويد أوستن

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