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برلمان بيرو يرفض تقريب موعد الانتخابات للمرة الثالثة

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:48
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رفض برلمان بيرو الأربعاء، محاولة ثالثة لتقريب موعد الانتخابات من أبريل 2024 إلى هذا العام، في خطوة سعت إليها الرئيسة دينا بولوارتي لتهدئة الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة.

وبعد 5 ساعات من النقاش، رفض النواب مشروع قانون كان من شأنه تقديم الانتخابات إلى ديسمبر 2023 بأغلبية 68 صوتاً مقابل 54، مع امتناع عضوين عن التصويت.
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ودخلت بيرو في أزمة سياسية مع تظاهرات شبه يومية منذ السابع من ديسمبر، عندما عُزل وأوقف الرئيس بيدرو كاستيو بعد محاولته حلّ البرلمان والحكم بمراسيم.

ولقي 48 شخصاً بينهم عنصر شرطة حتفهم، في صدامات بين قوات الأمن والمحتجين خلال 7 أسابيع من التظاهرات وفق مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.
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