Advertisement

عربي-دولي

الأمير ويليام خالف قواعد ملكية.. وهاري يفضح شقيقه!

Lebanon 24
02-02-2023 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1034666-638109315353105686.png
Doc-P-1034666-638109315353105686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

الأمير ويليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز والأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني وهو الملك في المستقبل، لذلك هناك العديد من القواعد والبروتوكولات التي يجب عليه اتباعها.

 

لكن، على ما يبدو أن الملك البريطاني المستقبلي خالف هذه القواعد عدة مرات، حسب ما كشفه شقيقه الأمير هاري في كتابه المثير للجدل "سبير" أو "الاحتياطي".

 

أطلق لحيته

ففي عام 2008 أطلق الأمير ويليام لحيته خلال رحلة استغرقت 10 أيام إلى بربادوس مع خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "التلغراف".

 

وذكرت الصحيفة أن ويليام ربما يكون قد أطلق لحيته لإخفاء هويته أثناء الرحلة، على الرغم من أن القصر لم يؤكد ذلك مطلقاً.

ووفقاً لمصدر ملكي لم يكشف هويته تحدث إلى صحيفة "ذا أكسبريس" في عام 2014، لم تمانع الملكة إليزابيث الراحلة إذا كان الرجال الملكيون يظهرون مع لحية أثناء الخدمة في القوات المسلحة.

 

في حين، أكد الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل "سبير"، التي نُشرت في 10 يناير الفائت، حيث أشار فيها إلى أن ويليام كان يشعر بالغيرة، لأنه سُمح له بالاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه الملكي على ميغان ماركل في عام 2018.

 

سافر على نفس الطائرة مع ابنه الأمير جورج

وفي كتابه، ذكر هاري أن ويليام والملك تشارلز لم يُسمح لهما بالطيران على نفس الطائرة معًا أثناء نشأته، لأنه لا ينبغي أن يسافر وريثان معا في حالة وقوع حادث.

 

بدوره، كسر ويليام هذه القاعدة لأول مرة في عام 2014 عندما سافر مع كيت ميدلتون وابنه الأكبر الأمير جورج، إلى أستراليا في جولة ملكية في أستراليا ونيوزيلاندا.

 

ولم يتبع ويليام هذه القاعدة بدقة لأن الملك يمكنه تجاوزها حتى يبلغ جورج 12 عاما، وبعد ذلك لن يكون هناك استثناءات للقاعدة، بحسب ما ذكرته مجلة Hello Magazine.

 

تحدث عن السياسة في عام 2019

بدا أن ويليام انتهك البروتوكول في يونيو 2019 عندما ناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علنا مع المزارعين في منطقة ليك ديستريكت في إنجلترا.

 

ووفقًا لما قاله كريس شيب، رئيس تحرير قناة ITV الملكية، فقد سأل ويليام المزارعين: "هل يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدر قلق كبير؟". (العربية)

 

Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2023-02-02
05:30 | 2023-02-02
05:00 | 2023-02-02
04:30 | 2023-02-02
04:00 | 2023-02-02
03:30 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website