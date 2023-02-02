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عربي-دولي

تركيا.. لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:00
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صرح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بأن الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الناتو "أمر مستحيل عندما ترى من السويد فقط تصريحات حول تنفيذ التزاماتها ولا ترى أفعالا حقيقية".

وقال شنطوب في حديث لوكالة "الأناضول": "تفهم أننا لا نرى إلا تصريحات حول حزمها في مجال مكافحة العناصر الإرهابية. يقولون "إنهم يوافقون على تغيير بنود الدستور" وإلى آخره. وفي حقيقة الأمر لا يوجد هناك شيء. وفي مثل هذه الظروف عندما لا يتم تنفيذ الالتزامات لا يمكننا بالطبع الموافقة على الطلب".
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من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الأربعاء، أن تركيا لا ترى أي خطوات حاسمة من جانب السويد فيما يخص تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها أمام أنقرة من أجل انضمامها إلى الناتو. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تقف موقفا إيجابيا من عضوية فنلندا في حلف الناتو وموقفا سلبيا من عضوية السويد فيه.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في الشهر الماضي إنه على خلفية أعمال حرق القرآن تم تعليق عملية انضمام السويد إلى الناتو، معبرا في الوقت ذاته عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أنقرة في قمة وزراء خارجية بلدان الحلف ستعقد في فيلنيوس في يوليو القادم.

وصرح مصدر تركي بأنه تم تعليق الآلية الثلاثية لعملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إلى أجل غير مسمى بناء على طلب من الجانب التركي. من جهته أشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا لم تتلق من فنلندا طلبا منفصلا عن السويد للانضمام إلى الناتو. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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