بالأرقام.. تعرفوا على أفضل 5 دبابات في العالم

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وتعد "ليوبارد-2" من أفضل الدبابات على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة الثاينة بعد دبابة "أبرامز" الأمريكية.ودخلت "ليوبارد" الخدمة عام 1979، وتمتلكها أغلب الدول الأوروبية، حيث إنها تمتاز بكونها مزيجا مثاليا من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية، وبتكلفة صيانة منخفضة نسبياً.