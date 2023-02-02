بالأرقام.. تعرفوا على أفضل 5 دبابات في العالم

قبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة الألمانية موافقتها على تزويد أوكرانيا بدبابات من نوع "ليوبارد-2"، بعد تردد.
وتعد "ليوبارد-2" من أفضل الدبابات على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة الثاينة بعد دبابة "أبرامز" الأمريكية.
ودخلت "ليوبارد" الخدمة عام 1979، وتمتلكها أغلب الدول الأوروبية، حيث إنها تمتاز بكونها مزيجا مثاليا من الحماية والتنقل والقدرة على المناورة والقوة النارية، وبتكلفة صيانة منخفضة نسبياً.
وفي القائمة أدناه مقارنة بين أفضل 5 دبابات في العالم:
** أبرامز الأميركية:
- أقصى سرعة: 48.3 كم/س
- وزنها: 67.3 طناً
- طول المدفع: 9.828 م.
يتكون طاقمها من 4 أفراد (القائد - السائق - المعبئ - المدفعي)
- سبطانية ملساء عيار 120 ملم
- رشاش عيار 7.62 مم.
** ليوبارد 2 الألمانية:
- أقصى سرعة: 70 كم/س
- وزنها: 55.1 طناً
- طول المدفع: 9.668 م.
يتكون طاقمها من 4 أفراد (القائد - السائق - المعبئ - المدفعي)
- سبطانية ملساء عيار 120 ملم
- رشاش عيار 7.62 مم.
** تي 14 أرماتا الروسية:
- أقصى سرعة: 80 - 90 كم /س
- وزنها: 48 طناً
- طول المدفع: 8.7 م.
- سبطانية ملساء عيار 120 ملم
- رشاش عيار 7.62 مم.
** بلاك بانثر الكورية الجنوبية:
- أقصى سرعة: 70 كم /س
- وزنها: 55 طناً
- طول المدفع: 10.08 م.
- سبطانية ملساء عيار 120 ملم
- رشاش عيار 7.62 مم.
** تشالنجر 2 البريطانية:
- أقصى سرعة: 56 كم /س
- وزنها: 62 طناً
- طول المدفع: 11.5 م.
- سبطانية ملساء عيار 120 ملم
- رشاش عيار 7.62 مم.
يشار إلى أنّ الدول الأكثر امتلاكاً للدبابات بحسب مجلة فوربس هي:
- روسيا: 12950 دبابة.
- أميركا: 6333 دبابة
- الصين: 5800 دبابة.
(عربي21)