في دولة عربيّة.. الملايين بحاجة للمساعدة للوصول إلى الماء!

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن قرابة 16 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدة للوصول إلى خدمات المياه والإصحاح البيئي، لكون فرص الوصول لماء صحي تضاءلت بسبب الحرب المستمرة والنزوح الجماعي وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية.

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تتطلب الخطة الإنسانية لليمن للعام الجاري 4.3 مليارات دولار للوصول إلى 17.3 مليونا من الأشخاص الأكثر ضعفا والمحتاجين للدعم الإنساني".

كذلك، فقد أشارت المنظمة إلى أن حوالي ثلث اليمنيين فقط مرتبطون بشبكة مياه عبر الأنابيب.ونقلت "اليونيسيف" عن بعض القاطنين في مخيم العليلي قولهم إن النظافة الشخصية أصبحت أمراً مكلفاً داخل المخيم، لا سيما مع ارتفاع أسعار الصابون.ولفتت إلى أن توافر الماء لا يكفي لضمان صحة الأطفال، إذ يجب أن تكون "مأمونة ويسهل الحصول عليها وميسورة الكلفة. وهذا يعني وجوب توفر المياه من مصدر موثوق مثل بئر أو بالأنابيب أو بمضخة يدوية؛ وأن تكون خالية من التلوث بالمخلفات البشرية والمواد الكيميائية؛ ويتيسر الحصول عليها لمدة 12 ساعة يومياً على الأقل؛ وأن توجد في سكن أسرة الطفل أو ضمن مسافة قريبة".على جانب آخر، أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، حاجتها إلى 4.3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في اليمن خلال العام الجاري.وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن "أوتشا"، إذ قال: "