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عربي-دولي

وزيرا خارجية العراق والسعودية يؤكدان أهمية الاستقرار بالمنطقة

Lebanon 24
02-02-2023 | 06:30
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، عقب اجتماعهما على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية إرساء الاستقرار في المنطقة.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع بن فرحان إنه "من المهم إجراء النقاشات حول التحديات التي تواجه المنطقة.. وهناك تعاون وعلاقات وطيدة مع السعودية"، مضيفا: "العراق يتطلع للتزود بالكهرباء من السعودية سواء عبر الشبكة السعودية أو شبكة خليجية".
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من جانبه، أكد الوزير السعودي أن "الرياض تدعم كل جهود العراق لتعزيز الرخاء والاستقرار في البلاد، ونؤكد أهمية إرساء الاستقرار في المنطقة لتحقيق الرخاء".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أعلن في وقت سابق اليوم وصول الأمير فيصل، مشيرا إلى أنه سيلتقي رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين". (روسيا اليوم)   
المصدر: روسيا اليوم
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