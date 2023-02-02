الكرملين يعلق على تصريحات وزير أميركي سابق حول "روسيا القوية"

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علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات وزير الدفاع الأميركي الأسبق روبرت غيتس بشأن اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بـ "روسيا القوية".جاء ذلك خلال إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث قال إن "لدى الولايات المتحدة الأميركية ما تهتم به، فروسيا قوية وموحدة وتسيطر على جميع الأسلحة النووية" متابعا أن هذه الكلمات يمكن أخذها على أنها "بيان للواقع الراهن".وكان وزير الدفاع الأسبق غيتس قد صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالحفاظ على وحدة روسيا، وعلى حكومة قوية في موسكو ستستمر في السيطرة على الترسانة النووية في البلاد. (روسيا اليوم)