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عربي-دولي
كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي
Lebanon 24
02-02-2023
|
09:00
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أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن معاملة السلطات الجورجية للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي "غير إنسانية" وتدعو تبيليسي لتسليمه إلى كييف.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تحتج وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة على المعاملة اللاإنسانية للمواطن الأوكراني ميخائيل ساكاشفيلي المحتجز خلف القضبان في جورجيا. وندعو السلطات الجورجية إلى التوقف فورا عن إهانة ميخائيل ساكاشفيلي وتسليمه إلى أوكرانيا".
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ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى "الوقوف علنا دفاعا عن المواطن الأوكراني".
وأفاد أفراد من عائلة ساكاشفيلي وممثلون عن حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض، في وقت سابق، بأنه بسبب الحالة الصحية الحرجة تم نقل ساكاشفيلي إلى وحدة العناية المركزة. وفي وقت لاحق نفى مدير عيادة فيفاميد، مكان تواجد ساكاشفيلي للعلاج، هذه المعلومات.
وكان ساكاشفيلي، قد اعتقل في جورجيا، في 1 تشرين الاول 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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