منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي "زي الشرطة"

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أعلن مسؤول في الشرطة الباكستانية الخميس أنّ منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد في مجمّع للشرطة في بيشاور كان يرتدي زي الشرطة وخوذة سمحا له بالمرور عبر عمليات التفتيش قبل ارتكاب الاعتداء الذي قضى فيه 84 شخصًا، وفق حصيلة جديدة مخفّضة، نقلتها "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال رئيس شرطة ولاية خيبر بختونخوا معظّم جاه أنصاري في مؤتمر صحافي، إن الحراس المناوبين "لم يدققوا في هويته لأنه كان يرتدي زي الشرطة (...) كان ذلك تقصيرا (في مجال) الأمن". (سكاي نيوز)