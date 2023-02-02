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عربي-دولي

البرلمان الأوروبي يحث على طرد كل الشركات الروسية

Lebanon 24
02-02-2023 | 11:30
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دعا البرلمان الأوروبي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا "بأسرع ما يمكن" والتخلى عن استيراد النفط والغاز واليورانيوم من روسيا.

وجاء في قرار للبرلمان الأوروبي تم اتخاذه اليوم الخميس عشية القمة الأوروبية الأوكرانية التي ستعقد غدا الجمعة في كييف: "يدعو البرلمان الأوروبي بلدان الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا بأسرع ما يمكن، والتقديم الحيوي للاقتراحات بشأن العقوبات الجديدة ضد مجالات وشخصيات جديدة. يجب توسيع قائمة العقوبات لكي تشمل الشركات الروسية التي لا تزال تعمل في السوق الأوروبية مثل شركتي "لوكويل" و"روس آتوم".
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كما دعا البرلمان إلى فرض "حظر شامل وسريع على توريد الوقود الأحفوري بما في ذلك النفط واليورانيوم من روسيا" وتخفيض سقف أسعار النفط.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر على التوريد المباشر وغير المباشر وشراء ونقل الألماس من روسيا.

وحثت هذه الهيئة الأوروبية على إدراج كل الأشخاص المتورطين في إجراء الاستفتاءات العامة في المناطق الروسية الجديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون، وكذلك بالانتخابات على كل المستويات في شبه جزيرة القرم وكل من ساعد في إجلاء المدنيين من منطقة الأعمال القتالية والتي وصفها البرلمان الأوروبي بأنها "ترحيل قسري". (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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