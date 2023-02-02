زيلينسكي: حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال هزم روسيا

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اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بحشد قواتها المسلحة "للانتقام" من أوكرانيا وأوروبا.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنّ "حلم أوروبا سلمية لا يمكن تحقيقه إلا مع أوكرانيا، وفقط من خلال هزم روسيا وعدوانها". (سكاي نيوز)