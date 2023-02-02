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عربي-دولي

مسؤول ألماني سابق: التحليلات لا تستبعد أن تكون دولة غربية هي من فجّرت خط "نورد ستريم"

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:30
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كشف مسؤول ألماني سابق، أن التحليلات لا تستبعد أن تكون دولة غربية هي من فجرت خط نورد ستريم للغاز في بحر البلطيق، في أيلول الماضي.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" البريطانية، إن أميركا وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا تستفيد من تفجير نورد ستريم.
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كما استبعد سيناريو أن تكون روسيا وراء تفجير الخط، مبيناً أنها بدأت في إصلاحه. (العربية)
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