مسؤول ألماني سابق: التحليلات لا تستبعد أن تكون دولة غربية هي من فجّرت خط "نورد ستريم"

Advertisement

كشف مسؤول ألماني سابق، أن التحليلات لا تستبعد أن تكون دولة غربية هي من فجرت خط نورد ستريم للغاز في بحر البلطيق، في أيلول الماضي.وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز" البريطانية، إن أميركا وبريطانيا وبولندا وأوكرانيا تستفيد من تفجير نورد ستريم.كما استبعد سيناريو أن تكون روسيا وراء تفجير الخط، مبيناً أنها بدأت في إصلاحه. (العربية)