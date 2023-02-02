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عربي-دولي

روسيا تتصدر ومصر تتفوق على كل دول المنطقة.. أكثر 10 جيوش امتلاكا للدبابات في العالم

Lebanon 24
02-02-2023 | 11:53
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بعد إعلان العديد من الدول الأوروبية الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال دبابات لأوكرانيا لاستخدامها في مواجهة الغزو الروسي، سلط تقرير الضوء على أكبر 10 جيوش في العالم من حيث امتلاكها للدبابات وفقًا لأحدث إحصائية لموقع "غلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية للدول.
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وتعتمد الجيوش الحديثة في قوتها وكفاءتها على العديد من العناصر، منها الدبابات التي تشكل رأس الحربة في عمليات الاشتباك وساحات المعارك.
 
واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة، حيث يمتلك جيشها 2331 دبابة. أما المرتبة التاسعة فكانت من نصيب سوريا، ويمتلك جيشها 2616 دبابة. 
 
باكستان هي الدولة التي احتلت المرتبة الثامنة عالمياً، ويمتلك جيشها 3742 دبابة. أما المرتبة السابعة فاحتلتها إيران، ويمتلك جيشها 4071 دبابة. 
 
واحتلت الهند المرتبة السادسة، ويمتلك جيشها 4614 دبابة. وكانت المرتبة الخامسة من نصيب مصر، حيث يمتلك جيشها 4664 دبابة. 
 
الصين هي صاحبة المرتبة الرابعة، ويمتلك جيشها 4950. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة ويمتلك جيشها 5500 دبابة. 
 
أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب كوريا الشمالية مع 6645 دبابة. والمرتبة الأولى احتلتها روسيا مع 12566 دبابة. (سي ان ان)
 
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