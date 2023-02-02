مجلس النواب الأميركي ينهي عضوية إلهان عمر في لجنة العلاقات الخارجية

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صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، الخميس، على قرار يقضي بعزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية.وقدم مشروع القرار من قبل رئاسة مجلس النواب الحالية بقيادة الجمهوري كيفن مكارثي، في حين أعلن النواب الديموقراطيون رفضهم الكامل للإجراء.وتأتي الخطوة بسبب اتهامات سابقة للنائبة المسلمة بشأن إصدار تصريحات معادية لإسرائيل وأخرى وصفت بالمعادية للسامية.وتقول إلهان عمر، المتحدرة من أصول صومالية، إن القرار مخالف لقيم الممارسة الديموقراطية ولطبيعة العمل في الكونغرس، فيما أبدت أسفها عن تصريحاتها السابقة التي قالت انها اخذت في سياقها الخاطئ متعهدة بمراجعة خطاباها السياسي مستقبلا.وكانت عمر تعرضت لانتقادات في الفترة الماضية بسبب تصريحات حول إسرائيل وأيضا بعدما "ساوت" بين الدولة العبرية والولايات المتحدة وحركتي حماس وطالبان. (الحرة)