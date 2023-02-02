Advertisement

عربي-دولي

أنقرة تستدعي سفراء 9 دول حذّرت رعاياها من تهديد إرهابي في تركيا

Lebanon 24
02-02-2023 | 14:45
A-
A+
Doc-P-1034860-638109704971854332.jpg
Doc-P-1034860-638109704971854332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استدعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، سفراء تسع دول غربية، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في اسطنبول موقتا هذا الأسبوع بسبب وجود تهديد إرهابي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأعلنت ستّ دول على الأقلّ من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا في الأيام الأخيرة وقف خدمات مكاتبها القنصلية في إسطنبول موقتا.
Advertisement

كما دعت عدة سفارات غربية منذ، الجمعة، رعاياها في تركيا إلى "اليقظة" في مواجهة مخاطر هجمات انتقاما وفقا لها من حرق مصاحف في دول بشمال أوروبا.

وأوصت الولايات المتحدة وفرنسا خصوصا بتجنّب مناطق سياحية معينة في وسط اسطنبول مثل ميدان تقسيم ومحيط كنائس مسيحية ويهودية.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إنه تم استدعاء السفراء التسعة لمناقشة قرارهم بتعليق خدمات القنصليات من دون أن يحدّد الدول.

واتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس تلك الدول بشنّ "حرب نفسية" على تركيا قد تضر بقطاعها السياحي و"السعي لزعزعة استقرارها".

ووصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم التحذيرات الغربية بأنها "غير مسؤولة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-02-02
16:59 | 2023-02-02
16:38 | 2023-02-02
16:30 | 2023-02-02
16:00 | 2023-02-02
15:30 | 2023-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website