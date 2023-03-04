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عربي-دولي

زلزال جديد بقوة 4 درجات يضرب هذا البلد

Lebanon 24
04-03-2023 | 08:30
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أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه وعلى بعد 97 كيلومترا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".
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وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ – درجتين. وتابعت: "لم تقع هناك إصابات أو أضرار". (روسيا اليوم) 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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