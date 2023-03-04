انفجار بمصنع أكسجين يودي بحياة 6 على الأقل في بنغلاديش

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قال مسؤولون في بنغلاديش إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون، السبت، عندما اندلع حريق عقب وقوع انفجار بمصنع للأكسجين في جنوب شرق البلاد.وأضاف المسؤولون أن من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا، إذ تستمر عملية الإنقاذ بالمصنع الواقع في سيتاكوندا التي تبعد 45 كيلومتراً عن مدينة شيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلاد.وذكر مسؤول بخدمة الإطفاء أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار.