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عربي-دولي

وصول طائرة إغاثية سعودية ثالثة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

Lebanon 24
04-03-2023 | 13:30
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وصلت، السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن الطائرة تحمل 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، مشيرةً إلى أنه سيتم إدخال تلك المساعدات عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.
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وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية.

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أميركي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.
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