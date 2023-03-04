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اكتشاف أول مخزون من الليثيوم في إيران

Lebanon 24
04-03-2023 | 14:30
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أعلنت إيران اكتشاف مخزون ضخم من الليثيوم، وهو مكوّن أساسي لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول في وزارة الصناعة والتعدين والتجارة محمد هادي أحمدي قوله السبت "للمرة الأولى في إيران تم اكتشاف مخزون من الليثيوم في همدان".
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ويُقدر هذا المخزون ب"8,5 مليون طن"، بحسب المدير العام لقسم التشغيل في الوزارة.

والليثيوم الذي يطلق عليه "نفط القرن الحادي والعشرين" ضروري لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومن المفترض أن يسمح للسيارات بالاستغناء عن الوقود الذي يبعث غاز ثاني أكسيد الكربون.
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