Advertisement

عربي-دولي

حالات تسميم جديدة تطال تلميذات بخمس محافظات في ايران

Lebanon 24
04-03-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1044322-638135543553690948.jpg
Doc-P-1044322-638135543553690948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أقل من أسبوع، سجلت في إيران حالات تسمم جديدة لتلميذات وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 محافظات إيرانية على الأقل سجلت حالات تسميم جديدة لتلميذات إيرانيات.
Advertisement

وتأتي هذه الأنباء في حين ما زال الغموض يلف "قضية تسمم التلميذات" التي تثير غضبا في البلاد.

وبحسب وكالتا "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتين للأنباء، فقد تم نقل عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان وزنجان وأذربيجان الغربية وفارس وألبرز.

وأكدت الوكالتان أن حالة التلميذات الصحية لا تُعتبر خطيرة وهن يعانين مشكلات في الجهاز التنفسي ودوارا وصداعا، وفقا لفرانس برس.

وتعرضت مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم.

وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:31 | 2023-03-07
10:30 | 2023-03-07
10:00 | 2023-03-07
09:44 | 2023-03-07
09:30 | 2023-03-07
09:12 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website