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عربي-دولي
حالات تسميم جديدة تطال تلميذات بخمس محافظات في ايران
Lebanon 24
04-03-2023
|
15:00
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بعد أقل من أسبوع، سجلت في إيران حالات تسمم جديدة لتلميذات وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.
فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 محافظات إيرانية على الأقل سجلت حالات تسميم جديدة لتلميذات إيرانيات.
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وتأتي هذه الأنباء في حين ما زال الغموض يلف "قضية تسمم التلميذات" التي تثير غضبا في البلاد.
وبحسب وكالتا "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتين للأنباء، فقد تم نقل عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان وزنجان وأذربيجان الغربية وفارس وألبرز.
وأكدت الوكالتان أن حالة التلميذات الصحية لا تُعتبر خطيرة وهن يعانين مشكلات في الجهاز التنفسي ودوارا وصداعا، وفقا لفرانس برس.
وتعرضت مئات التلميذات للتسميم بالغاز في عشرات مراكز التعليم خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، لا سيما في مدينة قم.
وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات بإيجاد الفاعلين.
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