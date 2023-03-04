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عربي-دولي
زيارة مفاجئة.. جنرال أميركي بسوريا لتقييم جهود محاربة داعش
Lebanon 24
04-03-2023
|
15:30
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أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، زيارة مفاجئة لسوريا، السبت، لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم "داعش" ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم، وفق رويترز.
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أتى ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أنها نفذت، مع شركاء آخرين، 48 عملية ضد عناصر داعش في العراق وسوريا الشهر الماضي.
مقتل 22 داعشياً
وأوضحت في بيان أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 22 عنصراً من التنظيم، واعتقال 25 آخرين.
كما لفتت إلى أن العمليات ضد داعش مهمة لمنع التنظيم من استعادة قدرته على التخطيط لشن هجمات في المنطقة وضد الحلفاء والمصالح الأميركية في الخارج، مشيرة إلى أنه بدون استمرار عمليات مكافحة الإرهاب سيستعيد التنظيم قدرته على التجنيد وإعادة التشكيل.
"القتال مستمر"
إلى ذلك، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا: "نركز على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ونواصل العمل مع شركائنا لدحر التنظيم في العراق وسوريا".
فيما أشاد "بكفاءة ومهنية" قوات الأمن العراقية والشركاء في قوات سوريا الديمقراطية، لافتاً إلى أن "القتال ضد داعش مستمر".
مناطق جبلية
يشار إلى أن واشنطن تقود تحالفاً دولياً لمحاربة تنظيم داعش، كما تقوم بغارات دورية تستهدف عناصره وقيادييه في سوريا والعراق.
ومنذ إعلان القضاء على داعش عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم المتطرف إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرقاً) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن عناصره في مناطق جبلية.
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