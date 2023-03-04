بعد انقسام المعارضة.. أردوغان: الحزب الحاكم وحليفه يتمسكان بمسارهما

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وقال "قلنا قبل شهور إن هذا سيحدث... حددنا بالفعل هدفنا... مهما فعلوا، فإننا نواصل العمل على خطتنا، على خريطة الطريق الخاصة بنا"، وفق ما نقلته قناة "TRT" التركية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه القومي يتمسكان بمواصلة مسارهما بعد انقسام تحالف المعارضة حول مرشحه للرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في أيار المقبل.وقال "قلنا قبل شهور إن هذا سيحدث... حددنا بالفعل هدفنا... مهما فعلوا، فإننا نواصل العمل على خطتنا، على خريطة الطريق الخاصة بنا"، وفق ما نقلته قناة "TRT" التركية.

من جانبها، أعلنت ميرال أكشينار زعيمة حزب "الجيد" المعروف أيضاً بحزب "الخير"، وهو حزب قومي يعد ثاني أكبر حزب في تحالف المعارضة وينتمي ليمين الوسط، أمس الجمعة انسحاب الحزب من التكتل.



وقالت إنه خلال اجتماع لاختيار المرشح الرئاسي الأسبوع الماضي، اقترحت الأحزاب الخمسة الأخرى في التحالف الدفع بكمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري كمرشحها للرئاسة.



كما اتهمت أكشينار أعضاء التحالف بالضغط على حزبها وتحدي إرادة الشعب، مضيفة أنها اقترحت ترشيح منصور ياواش رئيس بلدية العاصمة أنقرة أو أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري، للمنصب.



وحزب الشعب الجمهوري له قاعدة التصويت الأكبر في التحالف، يليه "الحزب الجيد"، بحسب "رويترز".