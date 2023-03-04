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عربي-دولي
تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية
Lebanon 24
04-03-2023
|
13:40
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أكد وزيرا خارجية تونس وسوريا، خلال اتصال هاتفي يوم السبت، رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي.
وحسب ما ذكرت وزارة الخارجية التونسية، فقد تلقى نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم (السبت)، مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد.
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وأضافت أن مقداد نقل تحيات وتقدير الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره التونسي قيس سعيد.
وتابعت: "وأثنى مقداد على وقوف تونس مع سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب شمال هذه الدولة الشقيقة".
وأوردت الخارجية التونسية: "كما مثلت هذه المحادثة مناسبة جدد فيها الوزيران الرغبة في عودة العلاقات الثنائية الأخوية بين تونس وسوريا إلى مسارها الطبيعي ولاسيما من خلال الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل زيارات مسؤولي البلدين".
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