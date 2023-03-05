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عربي-دولي

خطف اثنين من موظفي الصليب الأحمر الدولي في مالي

Lebanon 24
05-03-2023 | 00:30
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي على تويتر إن اثنين من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر خُطفا في شمال مالي.

وقالت إن عملية الخطف وقعت بين مدينتي جاو وكيدال الشماليتين وهما بؤرتان منذ فترة طويلة لعنف المتشددين والجماعات المسلحة.
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وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي "نؤكد خطف اثنين من زملائنا هذا الصباح".

ولم تكشف اسمي وجنسيتي المخطوفين.

وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012 بسبب أنشطة المتشددين في الشمال.

 ومنذ ذلك الحين انتشروا عبر منطقة الساحل بغرب إفريقيا مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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