آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد مشروع تعديل النظام القضائي

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نزل آلاف الإسرائيليين للأسبوع التاسع على التوالي، إلى الشارع في تل أبيب مساء السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديموقراطية.ومن خلال هذه الإصلاحات، يسعى نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في كانون الأول 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني تظاهرات حاشدة.وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية "ديموقراطية!" و"عار!"، كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.