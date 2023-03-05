بيونغيانغ تدعو للوقف الفوري للمناورات الأميركية- الكورية

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دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد من التوتر الذي ينذر بالخروج عن نطاق السيطرة.وقال كيم سون كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات "تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول".وأشار مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الجمعة إلى أن الجانبين سيجريان تدريبات عسكرية واسعة النطاق على مدى أكثر من عشرة أيام في آذار تشمل عمليات إنزال برمائي.