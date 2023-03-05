هزّة أرضية تضربُ مدينة سوريّة تاريخية.. من هي؟

Advertisement

سجلت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، في تمام الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كم، تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر التاريخية.وفي السّياق، رصد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم.إلى ذلك، أفاد المركز في تصريحات سابقة بأن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 شباط الماضي وحتى اليوم بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.