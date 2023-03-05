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عربي-دولي

هزّة أرضية تضربُ مدينة سوريّة تاريخية.. من هي؟

Lebanon 24
05-03-2023 | 03:06
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سجلت محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، في تمام الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي، هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كم، تبعد مسافة 56 كم شمال غرب مدينة تدمر التاريخية.

وفي السّياق، رصد المركز الوطني للزلازل في سوريا يوم الجمعة الماضي، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال مدينة اللاذقية على بعد 56 كلم.
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إلى ذلك، أفاد المركز في تصريحات سابقة بأن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 شباط الماضي وحتى اليوم بلغ 3867 هزة ما بين خفيفة ومدمرة.
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