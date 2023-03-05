قرار جديد من الجيش البريطاني بشأن "تيك توك"

Advertisement

حظرت السلطات العسكرية البريطانية على أفراد القوة الجوية الخاصة استخدام تطبيق "تيك توك" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي على هواتفهم الذكية الخاصة بالعمل.وحث الجيش البريطاني أفراد قوة النخبة هذه وغيرهم من العسكريين العاملين في الوحدات الخاصة الأخرى بالجيش على تجنب استعمال تطبيقات التواصل على هواتفهم الشخصية.ويأتي هذا الأمر وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي هذه التطبيقات خاصة "تيك توك"، إلى تسريب المعلومات السرية للغاية.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنها علمت أن وحدة الأمن والمخابرات في القوة هي التي أصدرت الإنذار.ويخشى الخبراء الأمنيون من أن تؤدي تطبيقات التواصل إلى تزويد دول مثل الصين وروسيا ببيانات قد تساعد في تهديد هويات أفراد القوات الخاصة، ومواقعهم السرية دخل المملكة المتحدة وخارجها، وحتى تعريض العمليات التي ينفذونها للخطر.