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عربي-دولي

في أميركا.. خروج قطار ثان عن القضبان خلال شهر واحد

Lebanon 24
05-03-2023 | 04:00
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خرج قطار لشركة "نورفولك سذرن" عن القضبان في ولاية أوهايو الأميركية، السبت، وهو ثاني حادث في نوعه يتعلق بالسكك الحديدية في تلك الولاية خلال شهر تقريبا.

وقالت نورفولك سذرن إن القطار الذي خرج عن مساره بالقرب من سبرينغفيلد لم يكن يحمل أي مواد خطرة ولم يصب أحد بأذى. وقالت السلطات المحلية إن المسعفين في مكان الحادث عملوا على التأكد من عدم وجود مواد سامة.
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ويأتي الحادث في أعقاب خروج قطار لشركة نورفولك سذرن عن القضبان في فبراير الماضي، في شرق فلسطين (إيست بالستين) بولاية أوهايو على بعد 290 كيلومترا شمال شرقي سبرينغفيلد مما أدى إلى انبعاث مواد كيميائية سامة في البيئة وإجبار الآلاف على الإخلاء.

وقالت نورفولك سذرن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن خروج 20 عربة من قطار مؤلف من 212 عربة عن القضبان، السبت، حدث أثناء توجهه جنوبا بالقرب من سبرينغفيلد. ولم يذكر البيان أي سبب لخروج القطار عن القضبان.

وأضافت الشركة أن الحادث "لا ينطوي على مواد خطرة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. فرقنا في طريقها إلى الموقع لبدء عمليات التنظيف".

وفي  4 فبراير الماضي، خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في أوهايو، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من 50 عربة عن مساره، في منطقة شرق فلسطين بولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

وسمع دوي عدة انفجارات خلال اشتعال عربات، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي ضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية حينها.

وكان هذا القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، أي نحو نصف سكان منطقة شرق فلسطين، بإخلاء منازلهم. وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.(الحرة) 
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