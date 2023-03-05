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عربي-دولي

بعد كارثة القطار.. رئيس وزراء اليونان يطلب "العفو" من أسر الضحايا

Lebanon 24
05-03-2023 | 05:30
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طلب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأحد، الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبا عارما في اليونان.

وكتب ميتسوتاكيس، في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها على حسابه على فيسبوك: "كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء اليوناني قوله: "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد".

وأكد رئيس الحكومة المحافظ أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة.

وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس بينما ينظم تجمع في أثينا صباح الأحد، لتكريم ذكرى 57 شخصاً قتلوا في كارثة القطار التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.

وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه "مأساة وطنية".

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