غانتس يتهّم نتنياهو: لقد بعت "إسرائيل" للمتطرفين

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وجاء ذلك في تغريدة لغانتس على حسابه في تويتر، رداً أيضا على تغريدة نشرها نتيناهو على حسابه بخصوص تصريح أدلى به وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، وأثار انتقادات عالمية حادة، الأمر الذي دفع الوزير إلى نشر توضيح بشأن تصريحه المعني.وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال السبت إنه اختار كلماته في شكل سيئ عندما دعا إلى "محو" قرية فلسطينية إثر مقتل إسرائيليين اثنين وهو تصريح كان قد أثار رد فعل دوليا غاضبا.وقال سموتريتش للقناة 12 التلفزيونية: "من المحتمل أن تكون الكلمة قد اختيرت في شكل سيء".وكان وزير المال الإسرائيلي أدلى بذلك التصريح الأربعاء إثر مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا بسيارتهما قرب قرية حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة.وقال سموتريتش في ذلك اليوم: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة"، وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يجب على دولة إسرائيل أن تفعله".وبعد ذلك، تراجع سموتريتش موضحاً على تويتر أنه "لا يريد محو حوارة ولكن فقط استهداف الإرهابيين".وفي وقت متأخر من ليلة أمس السبت، غرد نتنياهو قائلاً: "من المهم أن وزير المالية سموتريتش أوضح أن لا نية لديه لإيذاء الأبرياء أو العقاب الجماعي، أعرف مواقفه ولقد كانت واضحة في توضيحه".ورداً على تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال غانتس: "نتنياهو، لا أعتقد أنك تعرفه (يقصد سموتريتش).. أنت قارئ، فلتمضي 15 دقيقة في قراءة ’خطة قراره‘.. لقد بعت البلاد للمتطرفين".