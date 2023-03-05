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الأمير هاري: "ميغان استثنائية" وأتت من عالم مختلف لمساعدتي

Lebanon 24
05-03-2023 | 10:30
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كشف الأمير هاري، السبت، أنه لطالما شعر بأنه "مختلف قليلاً" عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية، مضيفا أن زوجته ميغان ماركل "أنقذته" من هذا الوضع.

وقال الأمير، البالغ من العمر 38 خلال مقابلة مطولة مع أخصائي في معالجة الصدمات، إن تدخين الحشيشة ساعده على تخطي مشكلاته داخل الأسرة، وفقا لما ذكرته "فرانس برس".
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ثمن أسرار العائلة الملكية

وقال هاري للطبيب غابور مايت إنه بعد نشأته في "أسرة مفككة"، فإنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي "صدمات" إلى أطفاله.

وجاءت هذه المقابلة بعد أن نشر في كانون الثاني الماضي مذكرات مثيرة للجدل بعنوان "سبير" أو "الاحتياطي"، سرد فيها قصصاً عن مراهقته التي تناول خلالها المخدرات والكحول، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه وليام.

وقال هاري، في هذه المقابلة التي بُثت على الهواء، بحسب وسائل إعلامية عدة: "طوال حياتي، منذ الصغر، كنت أشعر بأني مختلف قليلا عن سائر أفراد عائلتي.. كنت أشعر بأني غريب" في هذه البيئة، و"أعلم أن والدتي (الأميرة الراحلة ديانا) شعرت بالأمر نفسه"، بحسب "فرانس برس".

ولفت إلى أن زوجته ميغن ماركل أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها "كائن استثنائي" أتى "من عالم مختلف لمساعدتي".

وخلال هذه المقابلة، أكد مايت، وهو مؤلف كتب كثيرة عن الصدمة والإدمان والمرض، أن هاري يعاني من "اضطراب نقص الانتباه".

وفي تلخيص لحياة الأمير، الذي فقد والدته في سن الثانية عشرة ثم خدم في القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، قال الأخصائي إن هاري يعاني من "صدمات كثيرة".

وتحدث هاري، الذي انتقل للعيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد مغادرته بريطانيا إثر وقف التزاماته داخل العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة في أوائل عام 2020، عن طريقة تربيته طفليه، أرتشي (3 سنوات)، وليليبت (سنة واحدة).

وقال: "أشعر بمسؤولية كبيرة عن عدم نقل الصدمة أو التجارب السلبية التي مررت بها. أحاول أنا وزوجتي التعلم من الماضي والأخطاء من أجل كسر هذه الحلقة".

وأقرّ الأمير في مذكراته بأنه تناول في الماضي الحشيشة والكوكايين بشكل منتظم عندما كان مراهقاً.
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