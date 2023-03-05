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عربي-دولي

وزيرة تتعرض لموقف محرج في أحد المطارات.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-03-2023 | 07:00
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تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لموقف محرج، بعد خروجها من الطائرة، لدى ‏وصولها إلى مطار نيودلهي في الهند، لحضور اجتماع وزراء خارجية قمة العشرين.‏
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للوزيرة الألمانية، وهي تخرج من طائرتها، ولم تعثر على استقبال رسمي لها.
وبعد نزولها من سلم الطائرة، هرع السفير الألماني في الهند لمصافحة وزيرة الخارجية الألمانية، وقالت له: "مساء الخير سيدي السفير!، لا يوجد أحد هنا".

وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين انطلق صباح يوم الخميس الماضي، مستهلا فعالياته بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا أخيراً.
 
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