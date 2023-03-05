أمير قطر ينتقد تأخر وصول المساعدات إلى ضحايا الزلزال في سوريا

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وأكّد أمير قطر، خلال كلمة في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً في العاصمة القطرية الدوحة، الحاجة لمساعدة السوريين "دون تردد"، ودعم جهود تركيا للتعافي من الزلزال المدمّر الذي وقع الشهر الماضي.وفي كلمته، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "ليس ثمة سبيل نتمكّن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني".