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منحت الولايات المتحدة الأميركية الضوء الأخضر لإسرائيل، لبيع منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "حيتس 3"، إلى ألمانيا.وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأن الموافقة الأميركية أتت عقب الزيارة التي قام بها المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الجمعة إلى واشنطن، والتقى خلالها بالرئيس الأميركي جو بايدن.ونوهت القناة، بأن حصول إسرائيل على الموافقة الأميركية، مؤشر على تطور ملحوظ في حيثيات صفقة الأسلحة التي تسعى إسرائيل لإبرامها منذ فترة طويلة.وألمحت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعلن عن صفقة بيع منظومة صواريخ "حيتس 3"، خلال زيارته إلى ألمانيا خلال الأيام الـ 10 المقبلة.وأشارت "كان، إلى أن الولايات المتحدة ستسمح لدول أخرى في حلف الناتو، بالحصول على منظومة الصواريخ "حيتس3" الدفاعية الإسرائيلية.