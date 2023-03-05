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عربي-دولي

الكويت: لوقف الحملات التحريضية ضد الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
05-03-2023 | 09:00
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الأحد، عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة التي أدلى بها وزير إسرائيلي، ودعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، رفض الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة والتي تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
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وشددت على "موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني،  وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية وتوفير الحماية المدنية الكاملة له ودعم كل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا في وقت سابق إلى "محو بلدة حوارة الفلسطينية" بالضفة الغربية، لكنه قال أمس السبت إن دعوته هذه كانت "زلة لسان" تمت في "عاصفة من المشاعر".
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