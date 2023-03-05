وزير الخارجية التركي يؤكد: نبذل جهوداً لتمديد "صفقة الحبوب"

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن بلاده تبذل جهوداً لتمديد "صفقة الحبوب" التي من المقرر أن تنتهي في 18 آذار الجاري.

وقال جاويش أوغلو خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الأمم المتحدة حول تنمية الدول الأقل نمواً المُقام في قطر: "نحن نعمل بجد من أجل التنفيذ السلس وتمديد اتفاق الحبوب. ناقشت الموضوع يوم أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفي الوقت الحالي لا يمكن القضاء على الجوع في جميع أنحاء العالم، ولكن بفضل الصفقة، كان من الممكن خفض أسعار المواد الغذائية.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن الغرب "يدفن" المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من "صفقة الحبوب".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "الوقت قد حان للتوقف عن اللعب بورقة الطعام"، حيث يذهب نصيب الأسد من الحبوب من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وليس للدول الأشد فقراً.