من قطر.. نداءٌ من الأمم المتحدة إلى "الدول المتقدمة"

حثت الأمم المتحدة، الدول المتقدمة، اليوم الأحد، على تخصيص جزء من إجمالي دخلها القومي لمساعدة الدول الأقل نمواً.

وجاء هذا الموقف ضمن تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نمواً في قطر.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة في سياق كلامه: "لقد حان الوقت أيضا حتى تفي الدول المتقدمة بتعهداتها لتقديم ما يتراوح بين 0.15% إلى 0.20% من إجمالي دخلها القومي للدول الأقل نموا من أجل المساعدة في التنمية الرسمية".

ولفت غوتيريش إلى أنّ السكان في الدول الأقل نمواً يواجهون تحديات بالغة في المجالات الرئيسية للحياة، بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل في ظل تصاعد أسعار الغذاء والطاقة.

وتابع: "وضعنا محفزات لأهداف التنمية المستدامة لجمع العالم حول الحاجة لتقديم 500 مليار دولار على الأقل في العام للدول النامية".