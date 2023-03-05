تفاصيل قد لا يعرفها الكثيرون.. إليكم أكثر 10 أسباب شيوعاً للوفاة في العالم

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً كشف فيه عن الأسباب الـ10 الأكثر شيوعاً للوفاة في العالم، مشيراً إلى أن معظمها ينجم في الوقت الحاضر عن أمراض معينة طويلة الأمد.

وبحسب التقرير، فإنه يمكن أن تكون أسباب هذه الأمراض متغيرة ومتعددة في بعض الأحيان، ولكن في كثير من الأحيان يعود الأمر إلى نمط الحياة الخاصة.

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وفي ما يلي، إليكم أكثر 10 أسباب شيوعاً للوفاة في العالم:



أمراض القلب والأوعية الدموية:

- عدد الوفيات السنوي: 16 مليون و 500 ألف.

- النسبة: 27.2%

السرطان:

- عدد الوفيات السنوي: 10 مليون.

- النسبة: 16.5%

فيروس كورونا:

- عدد الوفيات السنوي: 4 مليون و 300 ألف

- النسبة: 7.1%

أمراض الجهاز التنفسي:

- عدد الوفيات السنوي: 3 مليون و 400 ألف

- النسبة: 5.6%

الإلتهاب الرئوي:

- عدد الوفيات السنوي: 3 مليون

- النسبة: 4.9%

الخرف:

- عدد الوفيات السنوي: 2 مليون

- النسبة: 3.3%

مرض السكري:

- عدد الوفيات السنوي: مليون و600 ألف

- النسبة: 2.6%

الحوادث المرورية:

- عدد الوفيات السنوي: مليون 400 ألف

- النسبة: 2.3%

الإسهال:

- عدد الوفيات السنوي: مليون و350 ألفاً

- النسبة: 2.2%

السل:

- عدد الوفيات السنوي: مليون و300 ألف

- النسبة: 2.1%



(العربي الجديد)









