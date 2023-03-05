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عربي-دولي

أوامر ملكية بتعيينات جديدة.. وسلمان الدوسري وزيراً للإعلام

Lebanon 24
05-03-2023 | 07:46
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد أمراً ملكياً بتعيين سلمان الدوسري وزيراً للإعلام.

كما صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.
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كذلك أصدر الملك سلمان أمر بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

من جهة أخرىـ تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير . (العربية) 
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