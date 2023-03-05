أوامر ملكية بتعيينات جديدة.. وسلمان الدوسري وزيراً للإعلام

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد أمراً ملكياً بتعيين سلمان الدوسري وزيراً للإعلام.كما صدر أمر ملكي اليوم بتعيين إبراهيم السلطان وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء.كذلك أصدر الملك سلمان أمر بتعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.من جهة أخرىـ تم تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير . (العربية)