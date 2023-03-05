روسيا تعمل على إلغاء التأشيرات مع 4 دول عربية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس مع 11 دولة، بما في ذلك 4 دول عربية هي البحرين وعُمان والسعودية والكويت.وقال إيفانوف لوكالة "تاس": "مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس مع عدد من الدول، وهي: البحرين، وعُمان، والسعودية، وجزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو، في مراحل مختلفة من العمل".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء، مشيراً إلى أنه عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد. (العربية)