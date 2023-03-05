عقد قران ابنة ملك الأردن الأميرة إيمان في هذا التاريخ.. من هو العريس؟

بعد مرور أكثر من 9 أشهر على الخطوبة، أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 آذار المقبل.



وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية".

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