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طيارو "النخبة" في الجيش الإسرائيلي يشاركون في الاحتجاجات

Lebanon 24
05-03-2023 | 08:22
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أعلن طيارون في قوات الاحتياط الإسرائيلية تعليق مشاركتهم في خطة تدريبية مقررة، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.

وأوردت صحيفة هآرتس أن طياري إحدى وحدات النخبة بقوات الاحتياط الجوية يرفضون الخدمة بسبب "انقلاب نتانياهو الدستوري". (الحرة)
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