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5 جرحى في تبادل لإطلاق النار على شاطئ في أميركا

Lebanon 24
05-03-2023 | 09:29
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أصيب 5 أشخاص في عملية إطلاق للنار على شاطئ سان بيدرو في ولاية لوس أنجلوس الأميركية.

وأفادت شرطة الولاية، بأن طواقمها توجهت إلى شاطئ سان بيدرو في لوس أنجلوس، عقب تلقيها بلاغا بتبادل لإطلاق النار هناك.
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وأوضحت الشرطة أن طواقم الإسعاف نقلت 4 مصابين إلى المستشفيات المحلية، وتم إبلاغهم في وقت لاحق عن نقل مصاب خامس إلى أحدى المشافي، مشيرة إلى أن المصابين في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به تمكن من الفرار، وأن عمليات البحث عنه جارية، منوهة بأنه سيتم إغلاق الشاطئ أمام الوافدين حتى الانتهاء من الحقيق في حيثيات الحادث. (روسيا اليوم)
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