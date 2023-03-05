حريق يدمر منازل بمخيم للاجئين في بنغلادش

Advertisement

دمر حريق كبير اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في بنغلادش، عدداً من المنازل قبل أن يصبح تحت السيطرة.واندلع الحريق في المخيم 11 في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية يعيش فيها ما يزيد على مليون لاجئ من الروهينجا فر معظمهم من إجراءات صارمة قادها الجيش في ميانمار عام 2017.وقال رفيق الإسلام، وهو مسؤول بالشرطة في كوكس بازار: "ليس لدينا حالياً تقدير للأضرار، لكن لا توجد تقارير عن وقوعإصابات"، مضيفاً أن الحريق تحت السيطرة وأن مسؤولين كبار من الإطفاء والشرطة وإدارات إغاثة اللاجئين موجودون في الموقع.وقال فاروق أحمد، وهو مسؤول بالشرطة المحلية، إن سبب الحريق غير واضح.