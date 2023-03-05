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عربي-دولي

نتنياهو يزور ألمانيا في هذا التاريخ

Lebanon 24
05-03-2023 | 12:30
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يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا في 16 آذار الجاري للاجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأحد.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن الزيارة، التي قالت إنها ستأتي بعد أخرى مرتقبة إلى روما، الخميس المقبل.
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وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة نتنياهو إلى برلين ستكون ثالث زيارة يقوم بها إلى عاصمة أوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن زار باريس الشهر الماضي.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ألمانيا الأسبوع الماضي.
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