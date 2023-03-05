السنغال تفرج عن نشطاء غداة توقيفهم أمام سفارة تونس في دكار

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أفرجت الشرطة السنغالية، عن 14 ناشطاً من بينهم عضو في البرلمان غداة توقيفهم أمام سفارة تونس في دكار، وفق ما أعلن محافظ العاصمة ومحام يمثلهم.وكان المحامي موسى سار قد أفاد بتوقيف 14 شخصاً من بينهم النائب جيه ماريوس ساجنا، واقتيادهم إلى مركز الشرطة المركزي بدكار بعد توجههم إلى السفارة التونسية لتقديم رسائل احتجاج على تصريحات الرئيس التونسي ضد المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.وصرح المحامي بأن "جيه و13 آخرين أطلق سراحهم، وهو ما أكده محافظ دكار مور تالا تاين.