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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يبدأ جولة بالشرق الأوسط محورها إيران

Lebanon 24
05-03-2023 | 13:30
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بدأ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من الأردن جولة في بالشرق الأوسط تقوده إلى كل من إسرائيل ومصر.

وتهدف الزيارة لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين في المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله إيران، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
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وكتب أوستن على "تويتر" قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين، و"يؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، قبيل الزيارة، بأن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة.
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن مسؤول دفاعي كبير قوله إن محور النقاش سيكون "مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل...".

وأضاف المسؤول: "تلك التهديدات تشمل ما تقوم به إيران من تسليح وتدريب وتمويل لجماعات عنيفة تعمل بالوكالة عنها، وعمليات عدوانية في البحر وتهديدات إلكترونية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وهجمات بالطائرات المسيرة".

وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن سيعبر خلال زيارته لإسرائيل عن مخاوفه بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب.

كما سيناقش، وفقا لهؤلاء الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات قبيل الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود.
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